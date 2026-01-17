Grosjean, Doc Valle d'Aosta Petite Arvine Les Frères 2023

Grosjean Vins è tra le aziende familiari che ha dato slancio alla viticoltura valdostana. Dal 2018 la conduzione della cantina (che in Val d’Aosta è stata anche apripista del biologico, con la certificazione ottenuta nel 2011) è passata nelle mani della terza generazione Grosjean: i fratelli Hervé, Didier, Simon e Marco. La cantina ha sempre dedicato attenzione ai vitigni autoctoni del territorio tra cui la Petite Arvine. detto anche “vitigno dei ghiacciai” perché ama il freddo e la montagna, che donano ai vini un profilo fresco, fine e delicato. Come ha spiegato Hervé Grosjean in una degustazione dei migliori vini aziendali organizzata a Roma presso il ristorante “Per Me” di Giulio Terrinoni, dalla Petite Arvine nascono tre etichette, la Petite Arvine vigne Rovettaz, la Petite Arvine Chatel Argent e la Petite Arvine “Les Frères”, una edizione limitata affinata interamente in barriques francesi per 24 mesi e altri 6 in bottiglia: un vino che rende omaggio ai Grosjean Frères Vincent, Giorgio, Marco, Fernando ed Eraldo, genitori degli attuali giovani imprenditori impegnati in azienda. La Petite Arvine Les Frères nel bicchiere presenta un colore giallo paglierino. Al naso si avverte un bouquet aromatico con note di frutti tropicali, ananas in particolare. Al palato il sorso è ricco, sapido, minerale, con finale lungo e appagante. Si abbina molto bene a piatti di pesce, carni bianche e formaggi erborinati.

(Cristina Latessa)

