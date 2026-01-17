Hic et Nunc, Doc Monferrato Nebbiolo Mondano 2022

Non fa rumore, ma si fa notare. Mondano 2022 è un Nebbiolo che nasce da un progetto nuovo e da un’idea chiara: esplorare il Monferrato attraverso una lettura misurata, precisa, senza forzature stilistiche. Il vino, firmato da Hic et Nunc, proviene da una singola vigna di circa un ettaro a Vignale Monferrato, tra le più elevate della tenuta: esposizione a pieno Sud, ventilazione costante, suoli chiari: condizioni ideali per concentrare luce, energia e precisione. Affina per 8–9 mesi in botte grande. Al naso emergono con chiarezza frutti rossi, prugna, ribes, mirtillo, mora, seguite da note speziate sottili e da una traccia minerale che richiama i suoli bianchi della zona. Il sorso è pieno ma scorrevole, con tannini ben disegnati e una struttura che resta sempre in equilibrio. Il profilo è classico nell’impostazione, ma meno austero di quanto ci si aspetti, più giocato su finezza e bevibilità. Mondano restituisce un’interpretazione del Nebbiolo del Monferrato gentile e territoriale, per la tavola quotidiana senza rinunciare a profondità e identità. È una scelta coerente con la filosofia di Hic et Nunc, portato avanti da Rosolen insieme a Emanuela Musabelliu: solo uve autoctone, vigneti monovarietali, vinificazioni pulite e rispettose, e dal 2024 certificazione biologica. Si abbina bene alle carni, ma accompagna anche la cucina vegetariana e orientale. Provato con melanzane laccata alla soia e pepe di Sichuan.

(Fiammetta Mussio)

