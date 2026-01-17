I Barisèi, Docg Franciacorta Extra Brut Blanc de Blancs Mariadri 2016

Il Franciacorta Blanc de Blancs Mariadri 2016 resta a maturare sui sui suoi lieviti per almeno 65 mesi. Possiede colore giallo paglierino dorato e lucente, con perlage fine e persistente. Al naso i suoi profumi rimandano ai frutti esotici, alla pasticceria, al burro e al miele, con tocchi agrumati a contrasto. In bocca, il sorso e cremoso e continuo, ben ritmato da una carbonica misurata e da una buona fragranza acida, che muove un finale persistente e sapido dai ritorni burrosi e fruttati. I Barisèi è il nome con cui la famiglia Bariselli è chiamata e conosciuta, in modo colloquiale, nel dialetto del proprio territorio, la Franciacorta. L’azienda compie i suoi primi passi nel mondo enoico lombardo, nella seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso con Gian Mario Bariselli ed oggi a guidare l’impresa c’è anche la figlia Gloria. La cantina si trova ad Erbusco, dove conta attualmente su 45 ettari a vigneto in biologico (dal 2014) - coltivati in prevalenza a Chardonnay e Pinot Nero - e distribuiti nelle località di Torbiato, Adro, Monterotondo, Corte Franca, Calino e Bettolino, con la produzione media complessiva che si attesta su 130.000 bottiglie. I Barisèi produce Franciacorta privilegiando lunghi affinamenti. E sebbene con 70 mesi di affinamento si possa già parlare di Franciacorta Riserva, l’azienda, ad esempio, mette in commercio la propria Riserva con almeno 90 mesi di affinamento.

(fp)

