“I prodotti Dop e Igp superano gli ostacoli di filiera e preservano le tradizioni rurali”

A WineNews, Sara Turchetti, ricercatrice dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (Irpet), sulle variabili economiche che influenzano il sistema agroalimentare toscano, dal protezionismo all’instabilità che pesa sul mercato globale, dalla Pac al cambiamento climatico che, però, potrebbe essere “un’opportunità”, e su come Dop e Igp contribuiscano all’economia rurale, “valorizzando i prodotti e garantendo maggiore capacità di intervento su filiere e definizione dei prezzi per i produttori” mantenendone anche “le tradizioni colturali e culturali”.

Copyright © 2000/2025