“Il 2026 del vino italiano sarà meglio del 2025, ma il 2027 sarà il vero anno della ripresa”

A WineNews, Alessandro Rossi, National Category Manager Partesa. Per il vino italiano nell’Horeca “settembre si è rivelato positivo e credo che, nell’ultima fase dell’anno, vedremo una lenta ma forte ripresa”. E poi, racconta, “il vino non ha avuto un ruolo nella mia vita forse fino ai 25 anni perché, come tutte le generazioni, ci sono arrivato per gradi: non facciamo troppa pressione sui giovani per ciò che consumano”. E se il 2026 del vino tricolore “sarà meglio del 2025, senza aspettarsi crescite così importanti, il 2027 sarà l’anno della ripresa e di questo sono certo”.

