Il Colle, Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di San Pietro di Feletto Brut 2024

Il Colle, l’azienda della famiglia Ceschin, mosse i primi passi decisi nel vino verso gli anni Settanta. Al tempo la sua attività principale era l’allevamento di vitelli, ma un difficile periodo di crisi del settore, convinse Fabio Ceschin a convertirsi alla produzione di vino e a trasformare la stalla in cantina. A fianco a lui, sempre, la moglie Giovanna Frare e col tempo anche i figli, i quali hanno preso il timone della cantina nel 2020, successivamente alla scomparsa del padre. Insieme - Francesco ad occuparsi della vigna, Sara dell’immagine e comunicazione aziendale e Andrea della sua direzione - gestiscono 25 ettari di vigna di proprietà, una ventina di conferitori storici, e un raccolto di 1500 tonnellate di uve in media all’anno, di cui un terzo provenienti dalle vigne di famiglia. Nella cantina con sede a San Pietro di Feletto le uve si convertono in 3,5 milioni di bottiglie di vino, suddivise nella “Collezione Tranquilli” - sei vini fermi composti da Marzemino, Glera, Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc, Pinot Grigio - e nella “Collezione Bollicine”, che si declina in 12 spumanti, fra cui anche 3 Doc Treviso, un Prosecco Rosé, un Cartizze e 3 Rive. Il Rive di San Pietro di Feletto proviene dalle vigne prossime alla cantina: la versione 2024 è compatta e decisa, dai profumi di fiori di acacia, pera e mela verde, infine violetta, che anticipano un sorso cremoso e sapido, fresco di agrumi in chiusura.

(ns)

