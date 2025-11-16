Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Il “Pacchetto Vino”, ad oggi? Contiene “vari elementi positivi”, nonostante alcune criticità

A WineNews, l’analisi di Luca Rigotti, presidente del Settore Vitivinicolo Confcooperative e Gruppo Vino Copa Cogeca

A WineNews, Luca Rigotti, presidente del Settore Vitivinicolo Confcooperative e del Gruppo Vino Copa Cogeca, esamina il pacchetto vino, approvato in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo: “ci sono vari elementi positivi”, nonostante le criticità legate alle misure di crisi, limitazioni di produzione per i vigneti ristrutturati e preoccupazioni per la nuova Pac. Poi il nodo alcol e salute: “ci sono problemi di abuso, non so quanto di vino o di altri prodotti, in certe aree, ma in quelle produttive, generalmente, il consumo è consapevole e c’è conoscenza del prodotto”.

TAG: ALCOL E SALUTE, COMMISSIONE AGRICOLTURA UE, COPA COGECA, LUCA RIGOTTI, NUOVA PAC, PACCHETTO VINO

