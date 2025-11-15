Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

“Il periodo? È difficile. Ma, tra i vari esportatori, il vino italiano è tra chi perde meno”

A WineNews, Denis Pantini, a capo di Wine Monitor-Nomisma: “il periodo è difficile per tutti, non solo per il vino italiano”

A WineNews, Denis Pantini, a capo di Wine Monitor-Nomisma con cui ci siamo confrontati nell’incontro by “Comitato Leonardo” e Herita Marzotto Wine Estates, a Ca’ del Bosco: “il periodo è difficile per tutti, non solo per il vino italiano. Anzi, guardando a quello che stanno facendo anche gli altri esportatori, tutto sommato siamo quelli che perdono meno”. Vino italiano che, a valore, a luglio segna un -0,9% e “probabilmente ad agosto peggiorerà, ma parlando con i produttori ad ottobre pare che qualcosa si sia mosso. Per il 2025, insomma, non stimiamo cali elevati”.

CA' DEL BOSCO, COMITATO LEONARDO, DENIS PANTINI, EXPORT, HERITA MARZOTTO WINE ESTATES, MERCATI, NOMISMA WINE MONITOR

