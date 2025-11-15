“Il periodo? È difficile. Ma, tra i vari esportatori, il vino italiano è tra chi perde meno”

A WineNews, Denis Pantini, a capo di Wine Monitor-Nomisma con cui ci siamo confrontati nell’incontro by “Comitato Leonardo” e Herita Marzotto Wine Estates, a Ca’ del Bosco: “il periodo è difficile per tutti, non solo per il vino italiano. Anzi, guardando a quello che stanno facendo anche gli altri esportatori, tutto sommato siamo quelli che perdono meno”. Vino italiano che, a valore, a luglio segna un -0,9% e “probabilmente ad agosto peggiorerà, ma parlando con i produttori ad ottobre pare che qualcosa si sia mosso. Per il 2025, insomma, non stimiamo cali elevati”.

