Il valore del vino nel protestantesimo, nella ritualità della Chiesa Valdese

Il racconto di Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese: “dobbiamo “godere” del vino, è un modo per vivere e rinforzare la fede, perché come dice Calvino fa parte del Creato, come lo è l’uomo. Valdesi ed Ugonotti nei loro spostamenti hanno contribuito a diffondere le loro conoscenze sulla vite, attorno alla cui coltivazione nasceva la comunità, e che sulla comunità era basata, con il concetto che una pianta aiuta l’altra”.

