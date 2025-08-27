Vernaccia 175x100 manchette
L'Intervista

Il valore del vino nel protestantesimo, nella ritualità della Chiesa Valdese

Il racconto di Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro culturale valdese: “dobbiamo “godere” del vino, è un modo per vivere la fede”

Il racconto di Davide Rosso, direttore della Fondazione Centro Culturale Valdese: “dobbiamo “godere” del vino, è un modo per vivere e rinforzare la fede, perché come dice Calvino fa parte del Creato, come lo è l’uomo. Valdesi ed Ugonotti nei loro spostamenti hanno contribuito a diffondere le loro conoscenze sulla vite, attorno alla cui coltivazione nasceva la comunità, e che sulla comunità era basata, con il concetto che una pianta aiuta l’altra”.

