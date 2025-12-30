“In Italia l’1,8% dei consumi sono per i “No e Low alcol”, una percentuale destinata a crescere”

“Osserviamo una riduzione dei consumi dei vini rossi, mentre aumentano spumanti e rosati, anche “No e Low” alcol, soprattutto negli Usa dove il comparto già occupa il 7% dei consumi totali. In Italia siamo ancora all’1,8% ma c’è da aspettarsi che la percentuale crescerà. Per recuperare il vino tradizionale deve trovare una strategia di comunicazione adeguata, un linguaggio efficace soprattutto con le nuove generazioni”. A dirlo a WineNews è Antonio Paparella, ricercatore dell’Università Federico II di Napoli.

Copyright © 2000/2026