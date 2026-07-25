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Kettmeir, Doc Alto Adige Chardonnay Vigna Maso Reiner 2024

ALTO ADIGE, CHARDONNAY, HERITA MARZOTTO WINES, KETTMEIR, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2024
Uvaggio: Chardonnay
Bottiglie prodotte: 6.900
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Azienda: Kettmeir
Proprietà: Herita Marzotto Wines S.p.A.
Enologo: Josef Romen
Territorio: Alto Adige

Kettmeir iniziava un secolo fa la sua attività nei pressi di Caldaro, sotto l’impulso del suo fondatore Giuseppe Kettmeir. Oggi, l’azienda - che fa parte del Gruppo Herita Marzotto - può contare su una sessantina di ettari a vigneto ricavandone una produzione complessiva di 420.000 bottiglie: rappresenta uno dei punti di riferimento del panorama enoico altoatesino, con un portafoglio etichette sempre di solida e ineccepibile fattura. In parte fermentato e maturato in barrique, lo Chardonnay Vigna Maso Reiner 2024 profuma di banana, ananas, burro, miele e vaniglia. In bocca il vino è polposo e fragrante, chiudendo con un finale sapido e intenso, dai ritorni speziati e fruttati.

(fp)

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