Kettmeir, Doc Alto Adige Chardonnay Vigna Maso Reiner 2024

Kettmeir iniziava un secolo fa la sua attività nei pressi di Caldaro, sotto l’impulso del suo fondatore Giuseppe Kettmeir. Oggi, l’azienda - che fa parte del Gruppo Herita Marzotto - può contare su una sessantina di ettari a vigneto ricavandone una produzione complessiva di 420.000 bottiglie: rappresenta uno dei punti di riferimento del panorama enoico altoatesino, con un portafoglio etichette sempre di solida e ineccepibile fattura. In parte fermentato e maturato in barrique, lo Chardonnay Vigna Maso Reiner 2024 profuma di banana, ananas, burro, miele e vaniglia. In bocca il vino è polposo e fragrante, chiudendo con un finale sapido e intenso, dai ritorni speziati e fruttati.

(fp)

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