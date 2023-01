Kloster Neustift, Doc Alto Adige Valle Isarco Sylvaner Praepositus 2021

Praepositus, che in latino significa abate, è il nome della linea di punta dell'Abbazia di Novacella, complesso di grande fascino storico e architettonico, che si trova a pochi chilometri a nord di Bressanone: fondato e portato avanti da monaci agostiniani, alla mission educativa e culturale hanno da sempre abbinato anche quella vitivinicola, potendo contare sin dalla fondazione (1142) su vigne di proprietà. Nella articolata linea Praepositus, spicca l'Alto Adige Valle Isarco Sylvaner, portabandiera in purezza dell'antico vitigno a bacca bianca, probabilmente originario dall'Austria, che in Italia ha trovato il suo habitat ideale in Val d'Isarco. “Il Sylvaner è la varietà tradizionale coltivata in azienda da 140 anni per la quale batte il nostro cuore”, ha osservato il responsabile marketing dell'Abbazia di Novacella, Werner Waldboth, presentando a Roma, l'annata 2021 di questo vino. Come sottolineato da Waldboth, “Una bellissima annata”, molto equilibrata, dove le condizioni meteo ideali di fine stagione hanno regalato al vino un perfetto equilibrio tra aroma e acidità. Il colore è giallo oro chiaro e brillante con evidenti riflessi verdolini. Il sentore è di pera matura, albicocca, fiori di sambuco e coriandolo. Al palato si presenta consistente e con una stimolante aromaticità e mineralità. Ottimo come aperitivo, accompagna antipasti delicati, primi piatti, pesce e carni bianche, speck e asparagi.

(Cristina Latessa)

