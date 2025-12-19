Kloster Neustift, Spumante Extra Brut Perlaetus 2021 Vendemmia: 2021

Nato ad ampliamento della linea di prodotti “Insolitus”, il Metodo Classico Perlaetus, da uve Sylvaner, matura per 36 sui suoi lieviti. La versione 2021 possiede corredo aromatico che rimanda ai fiori di zagara e gelsomino, all’albicocca e alla pera, con tocchi di pan-brioche, lieviti ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è ricco, sapido e cremoso, dall’effervescenza fine e persistente e dal finale lungo e fragrante, ancora su toni floreali e fruttati. La cantina dell’Abbazia di Novacella, situata al centro della Valle Isarco, è realtà tra le più dinamiche del panorama enoico altoatesino, con molti vini capaci di sbaragliare qualsiasi concorrenza sul fronte del rapporto qualità-prezzo (a vari livelli e su differenti fasce di mercato). 100 gli ettari vitati di proprietà - distribuiti tra la Valle Isarco dove sono allevate le varietà a bacca bianca e quelli che crescono nelle colline attorno a Bolzano, destinati a Schiava e Lagrein, con il Pinot Nero coltivato invece a Cornaiano (nel podere Marklhof) - a cui si aggiungono, come da tradizione altoatesina ormai consolidata, quelli di molti piccoli vignaioli conferitori, da cui si ottengono 950.000 bottiglie di produzione complessiva. Per un portafoglio etichette senza punti deboli, capace di muoversi sia tra i bianchi che tra i rossi, composto da prodotti di esecuzione tecnicamente impeccabile e dalla confortante costanza qualitativa.

(are)

Copyright © 2000/2025