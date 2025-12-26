La Bottiglieria del Municipio - Conegliano (TV)

A Conegliano La Bottiglieria del Municipio di Marco e Giorgio è un pub, bar e bottiglieria che è un vero e proprio punto di riferimento, offrendo una vasta scelta di vini per gli amanti del Prosecco ma non solo, ben strutturata su un’ampia e interessante selezione di etichette, che spazia - oltre a quelle locali - tra le nazionali e le internazionali:
(fp)
COSA VENDE
Gregoletto, Colli Trevigiani Verdiso 2023 - € 12,00
Vino di buona progressione e dai profumi centrati
Collalto, Colli Trevigiani Incrocio Manzoni Bianco Schenella 2023 - € 25,00
Bianco dal carattere sapido e profumato
Maso di Villa, Colli di Conegliano Rosso Nasi Rossi 2017 - € 68,00
Un rosso dalla beva scorrevole e piacevole anticipata da profumi ben a fuoco
Sorelle Bronca, Colli di Conegliano Rosso Serbele 2019 - € 32,00
Le Sorelle Bronca lavorano bene anche fuori dal classico orizzonte spumantistico
Produttori di Barbaresco, Langhe Nebbiolo 2023 - € 21,00
Un rosso dai toni aromatici balsamici e dal gusto saporito e vivace
Tasca d’Almerita, Sicilia Chardonnay C’era già 2022 - € 35,00
Il C’era già è bianco mediterraneo e generoso
Arpepe, Valtellina Superiore Sassella Stella Retica 2022 - € 45,00
Sottile e profumato come nel classico stile della cantina di Sondrio
Ronchi di Cialla, Collio Friulano 2024 - € 22,00
Un vino di carattere e che non lascia indifferenti
Olivier Laflaive, Borgogna Cuvée Margot 2022 - € 42,00
Rosso di bella espressività varietale, docile e profumato
Fedellos do Couto, Ribeira Sacra Bastarda 2023 - € 58,00
Un vino di vino di pura freschezza atlantica, che non urla, ma lascia il segno
COSA CONSIGLIA
Adami, Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Bosco di Gica 2024 - € 16,00
Sempre ben realizzati i vini dell’azienda con base a Vidor
Mongarda, Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 2024 - € 16,00
Prosecco piacevolmente profumato e dal gusto fresco e continuo
Sorelle Bronca, Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colbertaldo Brut Particella 68 2022 - € 23,00
Probabilmente una delle migliori declinazioni delle bollicine trevigiane
Marchiori, Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Nature Integrale 2020 - € 18,00
Delicato nei profumi fruttati, è fresco e rotondo nel suo sviluppo dal finale dolce
Santa Eurosia, Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Costante 2024 - € 18,50
Vino preciso nei suoi profumi fragranti e dolci di fiori; cremoso e saporito al gusto
Spagnol, Conegliano Valdobbiadene Rive di Solighetto Brut 2023 - € 18,50
Fresco e beverino, possiede profumi dolci e ben profilati
Nino Franco, Spumante Brut Grave di Stecca 2017 - € 23,00
Piacevolmente fruttato nel suo profilo olfattivo, è morbido e fragrante al palato
Bortolin Angelo, Valdobbiadene Rive di Guia Extra Brut Angelin Beo 2024 - € 16,00
Spumante fresco e delicato, dallo stile armonico e accattivante
Le Manzane, Conegliano Prosecco Superiore Rive di Formeniga Extra Brut Springo Blue 2024 - € 18,50
Buone sensazioni complessive per questo Extra Brut ben profilato
Picchi del Moro, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Nature 2022 - € 18,50
Vino dai profumi di glicine e frutta a polpa bianca, in bocca è fresco e vivace
Copyright © 2000/2025
Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit
Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025