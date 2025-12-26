La Bottiglieria del Municipio - Conegliano (TV)

A Conegliano La Bottiglieria del Municipio di Marco e Giorgio è un pub, bar e bottiglieria che è un vero e proprio punto di riferimento, offrendo una vasta scelta di vini per gli amanti del Prosecco ma non solo, ben strutturata su un’ampia e interessante selezione di etichette, che spazia - oltre a quelle locali - tra le nazionali e le internazionali:

(fp)

COSA VENDE

Gregoletto, Colli Trevigiani Verdiso 2023 - € 12,00

Vino di buona progressione e dai profumi centrati

Collalto, Colli Trevigiani Incrocio Manzoni Bianco Schenella 2023 - € 25,00

Bianco dal carattere sapido e profumato

Maso di Villa, Colli di Conegliano Rosso Nasi Rossi 2017 - € 68,00

Un rosso dalla beva scorrevole e piacevole anticipata da profumi ben a fuoco

Sorelle Bronca, Colli di Conegliano Rosso Serbele 2019 - € 32,00

Le Sorelle Bronca lavorano bene anche fuori dal classico orizzonte spumantistico

Produttori di Barbaresco, Langhe Nebbiolo 2023 - € 21,00

Un rosso dai toni aromatici balsamici e dal gusto saporito e vivace

Tasca d’Almerita, Sicilia Chardonnay C’era già 2022 - € 35,00

Il C’era già è bianco mediterraneo e generoso

Arpepe, Valtellina Superiore Sassella Stella Retica 2022 - € 45,00

Sottile e profumato come nel classico stile della cantina di Sondrio

Ronchi di Cialla, Collio Friulano 2024 - € 22,00

Un vino di carattere e che non lascia indifferenti

Olivier Laflaive, Borgogna Cuvée Margot 2022 - € 42,00

Rosso di bella espressività varietale, docile e profumato

Fedellos do Couto, Ribeira Sacra Bastarda 2023 - € 58,00

Un vino di vino di pura freschezza atlantica, che non urla, ma lascia il segno

COSA CONSIGLIA

Adami, Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Bosco di Gica 2024 - € 16,00

Sempre ben realizzati i vini dell’azienda con base a Vidor

Mongarda, Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 2024 - € 16,00

Prosecco piacevolmente profumato e dal gusto fresco e continuo

Sorelle Bronca, Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Colbertaldo Brut Particella 68 2022 - € 23,00

Probabilmente una delle migliori declinazioni delle bollicine trevigiane

Marchiori, Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Nature Integrale 2020 - € 18,00

Delicato nei profumi fruttati, è fresco e rotondo nel suo sviluppo dal finale dolce

Santa Eurosia, Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Costante 2024 - € 18,50

Vino preciso nei suoi profumi fragranti e dolci di fiori; cremoso e saporito al gusto

Spagnol, Conegliano Valdobbiadene Rive di Solighetto Brut 2023 - € 18,50

Fresco e beverino, possiede profumi dolci e ben profilati

Nino Franco, Spumante Brut Grave di Stecca 2017 - € 23,00

Piacevolmente fruttato nel suo profilo olfattivo, è morbido e fragrante al palato

Bortolin Angelo, Valdobbiadene Rive di Guia Extra Brut Angelin Beo 2024 - € 16,00

Spumante fresco e delicato, dallo stile armonico e accattivante

Le Manzane, Conegliano Prosecco Superiore Rive di Formeniga Extra Brut Springo Blue 2024 - € 18,50

Buone sensazioni complessive per questo Extra Brut ben profilato

Picchi del Moro, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Col San Martino Nature 2022 - € 18,50

Vino dai profumi di glicine e frutta a polpa bianca, in bocca è fresco e vivace

