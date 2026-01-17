La Genisia, Docg Oltrepò Pavese Nature Centodieci 2021

L’Oltrepò Pavese Nature Centodieci 2021, da uve Pinot Nero, è lasciato sui lieviti per 36 mesi. I suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi, alla crosta di pane e agli agrumi; in bocca il sorso è godibile, dalla fragranza acida sempre in primo piano, terminando in finale vivace e ben profilato. I vari vini che nascono negli stabilimenti enologici di Codevilla e Torrazza Coste nel comprensorio pavese - linea “Classica”, “Fiori”, “Il Montù” - sono compresi nel marchio Torrevilla, che, a sua volta, con la linea “La Genisia” commercializza i prodotti dalle caratteristiche qualitative più significative. Torrevilla è cantina nata nel 1907 e rappresenta una realtà importante dell’Oltrepò Pavese, con una produzione complessiva nell’ordine dei 2.000.000 di bottiglie. Il progetto La Genisia raccoglie 20 soci sui 200 totali della cooperativa e 70 ettari sui 500 a vigneto. Si guarda ai metodi delle cooperative altoatesine, a partire dal lavoro in vigna dei singoli conferitori, effettuato con l’applicazione di protocolli di produzione ad hoc, a cui ha aggiunto una zonazione della superficie vitata a cura dell’Università degli Studi di Milano. Il vitigno principe, evidentemente, è il Pinot Nero, che ha fatto dell’Oltrepò la terza regione viticola mondiale per presenza di quest’uva. Torrevilla lavora questa varietà sia per ottenere vini rossi fermi che per produrre spumanti, tipologia quest’ultima dal ruolo fondamentale.

