La spesa degli italiani tra guerre militari ed economiche: dal fronte russo-ucraino ai dazi Usa

A WineNews, Paolo Magri, presidente Comitato Scientifico dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi), spiega come le guerre militari ed economiche, pesano sul carrello della spesa degli italiani. Dal conflitto Russia-Ucraina che, negli anni, ha portato ad “un’inflazione che ha avuto un forte impatto sui consumatori”, a “Paesi che non vendono ciò che producono o che non comprano ciò che serve per metterne altri in difficoltà, con conseguente instabilità sui prezzi”, fino ai dazi Usa sui cui effetti, in questo contesto, “si può essere moderatamente ottimisti”.

