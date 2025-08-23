“Le agromafie sono sempre più sofisticate, dal 2011 affari passati da 12 a 25 miliardi di euro”

Le riflessioni di Alberto Mattiacci, presidente Comitato Scientifico Eurispes. “Quello che preoccupa è l’evoluzione “qualitativa” del fenomeno. Le organizzazioni criminali sfruttano tutte le opportunità del contesto, con un fenomeno sempre più internazionale, basta pensare alle organizzazioni che portano dall’India o dal Bangladesh i lavoratori nelle campagne italiane, europee e del mondo. E poi si allarga il perimetro, si arriva all’acquisizione della terra, perchè le agromafie hanno grande liquidità e approfittano delle difficoltà delle imprese”.

Copyright © 2000/2025