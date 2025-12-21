Le difficoltà dei fine wine nei mercati del mondo, secondo la giornalista Chandra Kurt

L’analisi della firma del “Weinseller Guide Journal”, che ha sondato i sentiment di 40 produttori di primo piano, da 9 Paesi del mondo. “Guerre, dazi, cambiamento climatico e così via, ma anche l’allarmismo sul tema “alcol e salute”, pesano sui mercati del mondo, e per tutti i Paesi produttori. I territori importati non avranno troppi problemi, ma quelli più piccoli o meno conosciuti soffriranno di più. Ma il vino ha sempre accompagnato l’uomo nella sua storia, il vino è un elemento della cultura dell’uomo. Ma non deve essere troppo complicato, dobbiamo cambiare comunicazione”.

