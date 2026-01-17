Le Manzane, Docg Conegliano Prosecco Superiore Rive di Formeniga Extra Brut Springo Blue 2024

Le Manzane deve il suo nome alla località Manzana, dove si trova uno dei vigneti storici dell’azienda, oltre che la casa di famiglia. Le Manzane è nata nel 1992, ma le sue tracce iniziano ben prima: nel 1958, ad esempio, quando Osvaldo Balbinot fonda una piccola attività di commercio di vino con la moglie Elsa, poi raggiunti dal figlio Ernesto; oppure nel 1984 quando Ernesto stesso, una volta enologo, decide di produrre e vinificare le proprie uve. Oggi, con la moglie Silvana e i figli Marco e Anna, coltiva 73 ettari di vigne proprie nel territorio del Prosecco Superiore e produce una media annuale di 1 milione di bottiglie. Due le linee in commercio: la linea Balbinot, rappresentata dalla volpe e l’uva, composta da 3 Prosecco e 2 Cuvée; e la linea Le Manzane, rappresentata dal PaperCigno (mascotte dell’azienda, che unisce la laboriosità della papera all’eleganza del cigno), composta sia da vini fermi che da una decina di Prosecco Superiore, fra cui 5 versioni di “Springo”, che raccontano un’idea di Prosecco Docg brioso e vivace, ispirato alla primavera. C’è Springo Green Sui Lieviti, Springo Gold Cartizze, Springo Bronze Rive di Manzana, Springo Black Rive di Rua e questo Springo Blue Rive di Formeniga, dalle rive più ripidi dell’azienda esposta al sole del mattino: profumato di cedro e mughetto e crema diplomatica, la versione 2024 è citrina e ammandorlata, leggermente dolce ma rinfrescata da erbe aromatiche.

