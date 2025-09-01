“L’enologia leggera al servizio della vocazionalità è l’unica via possibile per il futuro del vino”

Il pensiero di Umberto Marchiori, enologo e presidente di “Uva Sapiens”. “È un approccio culturale. Oggi ci sono tante pressioni sul vino, di tipo ambientale e sui mercati, che per quanto globali non riescono ad assorbire la produzione dei tanti Paesi del mondo. Sopravvieranno o i vini di basso prezzo, o quelli che hanno qualcosa da raccontare, capaci di esaltare le differenze, le unicità, la territorialità ed i marchi, che valorizzano l’artigianalità che è propria delle botteghe del made in Italy”.

