L’Italia del vino tra ricarichi esagerati, enoturismo da sviluppare e Sud da valorizzare

A WineNews, Helmuth Kӧcher, presidente Merano Wine Festival (di scena dal 7 all’11 novembre). Tra l’idea del Magna Grecia Metodo Classico, marchio che valorizzi il vino del Meridione e quella di un “revival” dei piccoli formati per spumanti e bianchi, Kӧcher fa il punto sui ricarichi sul vino nell’horeca e sul turismo italiano: “in Francia arriva il doppio dei turisti con il doppio degli introiti, ma non leggo di overtourism. L’Italia ha territori con la più alta biodiversità, ristoranti straordinari e un tesoro nei suoi prodotti tipici: è assurdo che sia così indietro”.

