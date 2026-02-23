Lo stop ai dazi di Trump dell’Alta Corte Usa potrebbe “indurre gli importatori a non fare ordini”

A WineNews, l’analisi di Paolo De Castro, presidente Nomisma, sul nuovo “shock” per l’export dell’agroalimentare (da record nel 2025) e del vino (in calo) italiani, dopo lo stop ai dazi di Trump dell’Alta Corte Usa: “previsto il voto in Ue questa settimana sull’ok all’accordo Ue-Usa su dazi al 15%, firmato da von der Leyen, approvato dal Consiglio e che andava al Parlamento. È da capire se ora sarà messo in discussione”. In un nuovo clima di incertezza che preoccupa, perché potrebbe “indurre gli importatori americani a mantenersi prudenti e non fare ordini”.

