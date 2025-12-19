Maso Poli, Doc Trento Brut Riserva 2019

Dietro Maso Poli c’è la famiglia Togn e la loro lunga storia di “négociant” con il marchio Gaierhof e Roverè della Luna (insieme all’Azienda Vinicola Valdadige), concentrata soprattutto nella produzione di vini fermi, dal Pinot Nero alla Nosiola, dal Pinot Grigio al Traminer, dal Riesling al Teroldego e al Lagrein. Nel 1978 l’acquisto di un maso settecentesco, il Poli, posto sulle colline di Pressano, lungo la strada panoramica che porta da Lavis a San Michele all’Adige. I suoi vigneti si affacciano sulla Piana Rotaliana - dove la Val d’Adige si allarga, a nord di Trento - con esposizioni prevalentemente ad ovest ed occupano 12 ettari complessivi, da cui si ottiene anche l’unica bollicina, oggetto del nostro assaggio. La storia di questa realtà produttiva inizia nel 1943 con Germano Togn, che decide di vinificare le uve di alcuni contadini e vendere il vino sfuso in Trentino Alto Adige e nell’ex Impero Austroungarico. Oggi suo figlio Luigi guida l’azienda affiancato dalle tre figlie - Romina, Martina, Valentina - e dal genero Goffredo Pasolli. Il Brut Riserva 2019, da uve Chardonnay e Pinot Nero, sosta sui lieviti per 60 mesi. Dal colore giallo dorato brillante, mette in fila profumi di frutta bianca matura, miele, crosta di pane e lieviti a costituire un profilo aromatico classico. In bocca la struttura si sviluppa ricca e cremosa, con il sorso accentato da lampi sapidi, che accompagnano anche un finale persistenza e dai ritorni fruttati.

(fp)

Copyright © 2000/2025