Mazzei, Doc Maremma Toscana Vermentino Superiore Belguardo V 2023

Tenuta Belguardo si trova nella Maremma Toscana, immersa nelle splendide colline tra Grosseto e Montiano, a 10 km dalla costa tirrenica. È stata acquistata dai Marchesi Mazzei nel 1997, sulla spinta di diversificare la produzione dal Chianti Classico - di cui la nobile famiglia è una storica e apprezzata interprete - verso vini bianchi legati al territorio. A Tenuta Belguardo si è dunque sviluppato un importante progetto di ricerca agronomica ed enologica sul Vermentino Maremmano che ha portato nel 2011 alla proposta di Codice V Vermentino Maremma Toscana Doc. Con la vendemmia 2021 - in seguito all’arrivo della menzione Superiore, fortemente voluta da Francesco Mazzei - si è passati al Belguardo V Vermentino Superiore Maremma Toscana Doc. Abbiamo degustato questo Vermentino di grande carattere e freschezza presso il ristorante cinese Dao a Roma, che ha ospitato una degustazione verticale condotta da Lapo Mazzei sui cru bianchi delle tenute familiari di Belguardo e della siciliana Zisola (dove il progetto “bianchista” è stato avviato nel 2014 e ha riguardato il Grillo e il Catarratto). Nel bicchiere Belguardo presenta un colore giallo paglierino intenso: al naso si avvertono aromi freschi e luminosi di agrumi, fiori bianchi ed erbe aromatiche; mentre al palato è solare, sapido e molto minerale. Un bianco che si abbina bene a piatti di pesce e carni bianche saporiti, risotti mantecati e funghi porcini.

(Cristina Latessa)

