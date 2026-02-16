“Mercato in crescita, nonostante tutto. Nel Chianti Classico, più che altrove, “Wine is culture””

Dalla Chianti Classico Collection 2026, a Firenze, il presidente del Consorzio del Gallo Nero, Giovanni Manetti. “Continuiamo a lavorare sul valore, le nostre tipologie premium, Gran Selezione e Riserva, sono sempre più apprezzate e trainati. Il riconoscimento Unesco? Un percorso che richiederà ancora uno o due anni ma su cui puntiamo molto. Qui più che mai il vino consente di tenere vivo il patrimonio artistico e culturale, il paesaggio ed il tessuto sociale”.

Copyright © 2000/2026