Michele Sartori, Doc Trento Extra Brut 2021

La Valsugana, nella parte più occidentale, ospita due laghi molto vicini fra di loro: sono il Lago di Caldonazzo e il Lago di Levico, garanzia di facili bagni rinfrescanti durante il caldo estivo che può attanagliare il capoluogo trentino. I due specchi d’acqua sono separati da una collina che ospita il borgo di Tenna, ma anche le vigne di Michele Sartori. Michele ha fondato la sua azienda nel 2015 con 2,4 ettari di filari abbastanza scoscesi posti fra i 490 e i 650 metri di altezza su cui coltiva Chardonnay, Pinot Nero e Riesling Renano. L’idea iniziale era di recuperare la coltivazione della vite: d’altronde pare che proprio qui, su quei fianchi mitigati dai laghi, Giulio Ferrari avesse piantato le sue prime barbatelle di Chardonnay. Il risultato di Michele oggi sono circa 16.000 bottiglie suddivise in 3 referenze, dedicate ai 3 vitigni che coltiva: un Riesling Renano e un Pinot Nero, entrambi fermi. E un Doc Trento - ovviamente - composto da Chardonnay, coltivato sia sulla sommità della collina su terreno porfirico baciato dal sole, che sulle vigne che degradano ripide sul Lago di Caldonazzo, dove il terreno è calcareo e l’esposizione verso il tramonto. Dopo 36 mesi sui lieviti la versione 2021 è riservata ma elegante al naso - profumata di ananas e agrumi, poi violetta e infine pietra focaia - ma più espansiva in bocca, dove si diffonde cremosa e sapida con note burrose e speziate, ma anche citrine e rocciose.

(ns)

