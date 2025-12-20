Non c’è cucina italiana, ora patrimonio Unesco, “senza vino: è un connubio indivisibile”

WineNews è con Marzia Varvaglione, produttrice e Presidente del Comité Européen des Enterprises Vins che rappresenta le imprese del vino europeo. Tra i temi c’è il recente riconoscimento della cucina italiana a patrimonio Unesco, che “non può esistere senza vino: ogni Regione abbina i piatti tipici ai propri vini. E abbiamo più di 500 vitigni autoctoni nel nostro Paese che esprimono la nostra qualità”. A livello europeo, tra le questioni più urgenti, c’è l’accordo con il Mercosur (rinviato ancora, ndr) “che aprirebbe al settore del vino spazi di mercato che, altrimenti, lasceremmo ai nostri competitor”.

