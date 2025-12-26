Osteria Borgoluce - Susegana (TV)

L’Osteria Borgoluce di Susegana punta su una cucina schietta e diretta che porta in tavola i gusti della terra del Prosecco. Il menù è caratterizzato da materie prime che sono coltivate, allevate e trasformate all’interno della tenuta: dai formaggi ai salumi, dalle verdure ai cereali, dall’olio al vino. Tra i piatti proposti: il prosciutto cotto fatto in casa con cren fresco; la lingua di manzo fritta con salsa al bagnet rosso; il radicchio variegato di Lusia con soppressa, formaggio Mandre, pere e Noci lara e aceto balsamico; le tagliatelle all’uovo con ragù di coda di bue tagliato a coltello; la zuppa di funghi con pancetta croccante; lo stinco di maiale cotto a bassa temperatura con patate e rosmarino; il bollito Borgoluce con carne di manzo, bufalo, vitello, cotechino, lingua di bufalo, gallina e nervetti accompagnato da cren, salsa verde e senape con purè di patate.

(fp)

I TOP 5 DI “OSTERIA BORGOLUCE”

1. Borgoluce, Bianco Frizzante Rifermentato non filtrato Bio Fotonico - € 19,00

Sorso immediatamente piacevole e saporito per questo vino dai profumi ben espressi

2. Lasterosse, Spumante Extra Brut 2018 - € 35,00

Crosta di pane, frutti bianchi e cenni speziati e un sorso ben proporzionato in bocca

3. Brigaldara, Valpolicella Case Vecie 2022 - € 23,00

Il Case Vecie è un vino dallo stile ben centrato e dalla beva dolce e continua

4. Altesino, Brunello di Montalcino 2018 - € 71,00

Buona interpretazione di uno dei classici dell’enologia toscana

5. Borgoluce, Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2024 - € 22,00

Toni di mela e sorso piacevole, caratterizzano questa classica bollicina trevigiana

