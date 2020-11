L’Osteria San Guido si trova all’inizio dello storico viale cipressato, davanti alla cantina del Sassicaia, all’interno della Tenuta San Guido. Un complesso, ristrutturato a metà degli anni Cinquanta che Mario Incisa della Rocchetta volle aggiungere all’azienda, dotandolo di servizi per la comunità come una scuola materna ed elementare, un teatrino e dei lavatoi. Il ristorante-enoteca è stato costruito per iniziativa del Marchese Niccolò all'inizio del 2003 proprio negli ex-lavatoi del borgo. Dal menu, che trova un perfetto equilibrio tra piatti di terra e di mare (già perché da queste parti il pesce è praticamente d'obbligo, ma altrettanto forte è la tradizione gastronomica legata alla cacciagione), è possibile gustare piatti decisamente centrati e impreziositi da una materia prima ineccepibile. Cantina, evidentemente, con protagonisti i vini del territorio.

I TOP 5 DI “OSTERIA SAN GUIDO”

1. Tenuta San Guido

Bolgheri Sassicaia 2009

2. Le Macchiole

Toscana Rosso Paleo 2016

3. Tenuta San Guido

Toscana Rosso Guidalberto 2018

4. Aldobrandi

Bolgheri Superiore Aldobrandi 2015

5. Le Crocine

Toscana Rosso Cuvée Eva 2016

Copyright © 2000/2020