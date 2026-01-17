Paololeo, Puglia Igp Negroamaro Orfeo 2023

Ottenuto da Negroamaro in purezza, uno dei vitigni più interessanti tra quelli di antica coltivazione allevati in Puglia, l’Orfeo 2023 è vino dai tratti mediterranei, che matura in barrique per 12 mesi. I suoi profumi rimandano alla frutta rossa in confettura, al cioccolato e all’arancia candita, con tocchi speziati e tostati. In bocca il sorso è voluminoso e avvolgente, terminando in un finale dai persistenti richiami balsamici. L’azienda - fondata nel 1989 e con sede a San Donaci, con una propaggine nella cantina di Monteparano - ha un’impostazione familiare ed è condotta da Paolo insieme ai figli Nicola, Stefano, Francesco e Alessandro. I vigneti di proprietà, coltivati a biologico, occupano 70 ettari, mentre la produzione complessiva si attesta sui 5.000.000 di bottiglie. Un risultato che arriva anche dall’attività di “négociant” della cantina brindisina, che lavora uve e vini provenienti da una serie di conferitori di fiducia. Il portafoglio etichette è molto articolato, ed offre vini dall’impostazione stilistica modernista, caratterizzati da una buona esecuzione, specialmente nella ricerca della ricchezza del frutto, elemento fondamentale che caratterizza i vini pugliesi. I vitigni di riferimento sono quelli locali, evidentemente, dalla Malvasia Nera al Primitivo e al Negroamaro, dalla Verdeca al Fiano, passando anche da qualche varietà internazionale, come per esempio, lo Chardonnay.

(fp)

Copyright © 2000/2026