L'Intervista

“Ridiamo a Ugo ciò che è di Ugo. Nessuno parlava di cucina e di vino quando lui già lo faceva”

WineNews è con il “VinificAttore” GianMarco Tognazzi, volto del cinema, della Tv e vigneron con La Tognazza, a Velletri: “indisciplinata” per scelta

WineNews è con il “VinificAttore” GianMarco Tognazzi, volto di numerosi film e serie Tv e vigneron con La Tognazza, a Velletri, fondata dal padre Ugo, anche lui attore e regista amatissimo: “nessuno parlava di cucina, vino, bio o Km 0 quando lui lo faceva, nel 1964: questa moda, in Italia, arriva a fine anni ‘90. Ridiamo a Ugo ciò che è di Ugo: l’essere arrivato prima di tutti”. E poi, sulla scelta di restare “indisciplinato”, spiega: “voglio che i miei vini siano riconoscibili per ciò che sono: nulla che abbia a che vedere con un disciplinare. Il Tapioco? È Tapioco, fine”.

