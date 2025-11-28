Scrigno del Duomo - Trento

Il ristorante Scrigno del Duomo, gestito da Alessandro Bettucchi, si trova nel pieno centro di Trento, affacciato sul Duomo. Dalla sua apertura nel 1999 è punto indiscusso dell’eccellenza enogastronomica del capoluogo trentino e la sua cucina, animata dallo chef Mattia Piffer, reinterpreta l’arte culinaria tradizionale della trattoria e dell’osteria tipica trentina in chiave moderna. Con piatti come lo sformatino di zucca con fonduta di formaggi alpini, ragù di coniglio e erba cipollina; i canederli alla trentina in brodo con erba cipollina; la tagliata di filetto di manzo con purè di sedano rapa e spinaci al burro; la guancetta di vitellina con crema di piselli e carote arrostite; infine lo strudel di mele con gelato alla vaniglia e il monte bianco, con sfera di cioccolato bianco ripiena di mousse di castagne, salsa di cachi, cioccolato fondente e panna montata.

(fp)

I TOP 5 DELLO "SCRIGNO DEL DUOMO"



1. Altemasi, Trento Brut Graal Riserva 2017 - € 75,00

Una delle etichette ormai di riferimento nello scenario delle bollicine di montagna



2. Etyssa, Trento Extra Brut Cuvée n. 9 2020 - € 45,00

Spumante di bella fragranza e non privo di personalità



3. Cantina di Cembra, Trento Dosaggio Zero Oro Rosso 2018 - € 45,00

Ben eseguito questo Metodo Classico fresco e saporito



4. Cavit, Trentino Superiore Pinot Nero Brusafer 2022 - € 40,00

Tannini soffici e beva scorrevole per un rosso dallo stile ben profilato



5. Maso Cervara, Teroldego Rotaliano Superiore Riserva 2021 - € 30,00

Morbido e cremoso il sorso di questo profumato rosso dalla beva disinvolta

