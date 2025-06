Sella & Mosca, Doc Vermentino di Sardegna Cala Reale 2024

Fondata oltre un secolo fa ad Alghero, Sella & Mosca - parte del Gruppo Terra Moretti e luogo prediletto proprio da Vittorio Moretti - è oggi una delle più estese realtà vitivinicole a corpo unico d’Europa, con 520 ettari di vigneti immersi tra storia, natura e archeologia industriale. Cala Reale nasce da una selezione parcellare di Vermentino coltivato su suoli di matrice marina, in vigneti allevati a cordone speronato e Guyot, con una densità di 4545 ceppi/ha e un’età media di 15 anni. La vinificazione prevede una macerazione a freddo di 12 ore, pressatura soffice e fermentazione in acciaio, seguita da un breve élevage sulle fecce fini. All’assaggio si distingue per un profilo nitido e coerente: al naso emergono richiami di frutta esotica e macchia mediterranea, con toni di erbe e bacche aromatiche. Il sorso è ampio, attraversato da una freschezza viva e da una salinità diffusa, che ne scolpisce la progressione e sostiene un finale lungo e saporito. Cala Reale è il Vermentino della nuova linea Tintas, che in lingua sarda richiama i colori, è un omaggio alla tavolozza cromatica del paesaggio isolano e rappresenta un nuovo capitolo visivo e narrativo per le etichette aziendali. Il progetto grafico è stato affidato all’artista sarda Carolina Melis, che ha interpretato lo spirito del vino con un linguaggio visivo essenziale, ispirato ai motivi della tradizione nuragica e ai colori della terra.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2025