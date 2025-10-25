St. George - Taormina (ME)

Il ristorante St. George si trova all’interno del The Ashbee Hotel di Taormina. La filosofia culinaria del locale nasce dall’incontro tra lo chef pluristellato Heinz Beck e lo chef Salvatore Iuliano, che riprende l’eleganza e le intuizioni gastronomiche del suo “compagno di viaggio” nella Sicilia dei sapori, arricchendole con una personale e vivace interpretazione mediterranea, dall’ineccepibile tecnica d’esecuzione. Una cucina ispirata dalle stagioni e dalla straordinaria qualità delle materie prime locali, con un menù che offre, solo per fare alcuni esempi, piatti come scampo, cavolfiore e melograno; porcino, castagne e pino; spaghetti, zucchine alla cenere, vongole e verbena; triglia, girasole, carote e bergamotto; e per chiudere in dolcezza, la banana ossidata, cioccolato e whisky o la nocciola, ricotta e caffè.

(fp)

LA TOP FIVE DI “ST. GEORGE”:

1. Cottanera, Etna Spumante Brut 2019 - € 120,00

Quattro anni sui lieviti per questo spumante vivace e intenso

2. Tenuta di Fessina, Etna Bianco Superiore Il Musmeci 2021 - € 275,00

Un altro grande bianco che conferma Tenuta di Fessina fra i grandi della tipologia

3. Frank Cornelissen, Terre Siciliane Rosso Munjebel Chiusa Spagnolo CS 2020 - € 300,00

Uno dei rossi più caratteriali che arrivano dal Vulcano

4. Federico Graziani, Etna Rosso Profumo di Vulcano 2021 - € 240,00

Frutto di una collaborazione con I Vigneri, Salvo Foti e Maurizio Pagano

5. Tenuta delle Terre Nere, Etna Rosso Prephylloxera La Vigna di Don Peppino 2022 - € 350,00

Una delle etichette che hanno innescato il successo dell’Etna enoico

Copyright © 2000/2025