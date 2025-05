Tenuta di Biserno, Toscana Igt Rosso Colle Mezzano 2021

ll progetto enoico “Biserno” prende avvio nel 2001 grazie ai fratelli Lodovico (creatore di Ornellaia), Piero (Presidente di Marchesi Antinori) e Ilaria Antinori assieme al socio Umberto Mannoni. Coinvolto fin da subito, Niccolò Marzichi Lenzi, figlio di Ilaria, protagonista in proprio anche del progetto enologico de “Le Crocine”, con i suoi primi vini sul mercato con l’annata 2012. È lui che oggi gestisce Tenuta di Biserno (40 ettari a vigneto, in prevalenza coltivati a Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot, posti nel Comune di Bibbona, al confine meridionale con Bolgheri), assieme alla Tenuta Campo di Sasso (56 ettari di vigneto dove, accanto alle varietà bordolesi, sono allevati anche Syrah e Vermentino) e Tenuta di Collemezzano, l’ultima espansione aziendale, acquisita nel 2019, con i suoi 20 ettari, sempre allevati con le principali varietà bordolesi e posti a nord di Bibbona. Arriva da qui il Colle Mezzano, classico uvaggio bolgherese a base di Cabernet Franc, Merlot e Cabernet Sauvignon, maturato in barrique in parte nuove per 12/16 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2021 profuma di frutta rossa matura, cedro, spezie e grafite, con tocchi balsamici e tostati a rifinitura. In bocca il sorso è generoso, avvolgente e dolce, dallo sviluppo articolato e continuo e dal finale intenso e persistente su ritorni fruttati e tostati.

(fp)

