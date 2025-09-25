“Un paio d’anni e l’Ia stravolgerà le dinamiche del turismo enogastronomico: serve prepararsi”

A WineNews, Roberta Garibaldi, autrice del Rapporto e del Libro Bianco sulle Professioni del Turismo Enogastronomico: “l’Intelligenza Artificiale sta stravolgendo la customer journey e se, oggi, il 15% degli italiani la utilizza per organizzare viaggi, sempre più la utilizzeranno in futuro. Ma le cantine, soprattutto quelle piccole, sono troppo poco digitalizzate: serve professionalizzarne la parte turistica, con personale assunto o messo a disposizione da consorzi, strade, e territori, perché il modo di prenotare e trovare visibilità sarà stravolto in un paio d’anni”.

