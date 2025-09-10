Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Il Commento

“Una bella vendemmia, ma abbondante. Per questo vanno ripensate alcune questioni”

A WineNews, Lamberto Frescobaldi, presidente Unione Italiana Vini (Uiv), che oggi ha presentato, con Assoenologi e Ismea, le previsioni 2025

“Ci sono tutte le prerogative perché quella del 2025 sia una bella vendemmia, anche se abbondante per il mercato attuale. Questo ci ricorda che alcune attività vanno ripensate, dal taglio delle produzioni al sistema delle denominazioni e la questione vigneti sul cui espianto sono un po’ freddo. Il Mercosur è un accordo importante, ma avrà un’entrata in regime di otto anni. I tempi sono lunghi”. A WineNews, Lamberto Frescobaldi, presidente Unione Italiana Vini (Uiv) e produttore, nella presentazione, oggi, a Roma, delle previsioni vendemmiali 2025 by Uiv-Assoenologi-Ismea.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: ASSOENOLOGI, ISMEA, LAMBERTO FRESCOBALDI, PREVISIONI VENDEMMIALI, UNIONE ITALIANA VINI, VENDEMMIA 2025

Altri articoli