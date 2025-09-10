“Una bella vendemmia, ma abbondante. Per questo vanno ripensate alcune questioni”

“Ci sono tutte le prerogative perché quella del 2025 sia una bella vendemmia, anche se abbondante per il mercato attuale. Questo ci ricorda che alcune attività vanno ripensate, dal taglio delle produzioni al sistema delle denominazioni e la questione vigneti sul cui espianto sono un po’ freddo. Il Mercosur è un accordo importante, ma avrà un’entrata in regime di otto anni. I tempi sono lunghi”. A WineNews, Lamberto Frescobaldi, presidente Unione Italiana Vini (Uiv) e produttore, nella presentazione, oggi, a Roma, delle previsioni vendemmiali 2025 by Uiv-Assoenologi-Ismea.

