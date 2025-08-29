Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Il Commento

Vocazionalità di un territorio del vino: il concetto non cambia, gli strumenti per valutarla sì

A WineNews la riflessione di Luca Toninato, agronomo e dottore di ricerca, presidente di Ager

A WineNews la riflessione di Luca Toninato, agronomo e dottore di ricerca, presidente di Ager: “vocazionalità è capire l’ambiente in cui cresce un vigneto, e trovare i fattori che fanno esprimere meglio o peggio un vitigno. È vero che cambiano i gusti, ma il concetto è lo stesso: vanno studiati il tipo di suolo, il clima, e bisogna fare zonazione, in modo che chi lavora in vigna possa adattare la tecnica al tipo di vino che si vuole produrre. Ma gli strumenti di valutazione sono cambiati molto: tra sensori, satelliti e così via possiamo monitorare costantemente, con rapidità e precisione, tutto quello che prima richiedeva molto più tempo”.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: LUCA TONINATO, TERROIR, vino, VOCAZIONE

Altri articoli