Yarra Yering, Victoria Yarra Valley Chardonnay 2021

Yarra Yering è una cantina australiana che ha giocato un ruolo cruciale nella rinascita della viticoltura locale: fondata nel 1969 dal noto botanico Dr. Bailey Carrodus nella Yarra Valley, vanta 11 ettari di vigne ai piedi delle Warramate Hills. Le prime bottiglie con la vendemmia del 1973 sono frutto della visione pionieristica di Carrodus, che scelse questo terroir per il clima fresco e i suoli ben drenati, ideali per esprimere l’eleganza delle varietà classiche come Shiraz, Cabernet Sauvignon e Chardonnay. Dopo la sua scomparsa nel 2008, la cantina ha mantenuto la filosofia originaria di minimo intervento in agricoltura. Le uve dello Chardonnay provengono da vigneti che beneficiano di un microclima in cui le escursioni termiche preservano acidità e freschezza. La vinificazione inizia con una pressatura delicata, seguita da fermentazione spontanea in barrique francesi (di cui 25% nuove) per esaltare complessità e struttura. Non viene svolta la malolattica per preservare una croccante acidità naturale del vitigno, e l’affinamento di 10 mesi prevede regolari bâtonnage per arricchire la trama con una texture cremosa. La 2021 ha note di pesca bianca, agrumi e accenni di mandorla e vaniglia, mentre al palato emergono mela verde, pera e crema di limone, con un’integrazione del legno in una struttura caratterizzata da una spina dorsale di acidità. Il finale è lungo e armonico, con una sottile nota sapida.

(Chiara Giovoni)

