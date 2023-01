Zorzettig, Doc Friuli Colli Orientali Friulano Myò 2021

La passione che Annalisa Zorzettig profonde nel racconto dei suoi vini travalica le consolidate routine tematiche della triade vitigno-territorio-storia aziendale. La narrazione coinvolge gli affetti, a cominciare dalla piccola nipote Leonie (cui è anche dedicata un’etichetta), appassionata di fiori, che spesso la segue in campagna. Si tratta del progetto Biodiversity Care legato all’agricoltura ambientale spontanea, di cui l’agronomo Antonio Noacco approfondisce con perizia i dettagli, per spiegare l’evoluzione partita con la selezione Myò-Vigneti di Spessa in cui la viticoltura ha abbracciato la biodiversità volta al ripopolamento anche degli insetti, per ricostruire l’equilibrio primordiale dei diversi mini-ecosistemi. Per spiegare il valore del tempo si degustano annate “difficili” quali la 2017, 2014 e 2012, a dimostrazione di come sia l’uomo in ascolto dell’equilibrio del vigneto a permettere alla natura di esprimersi al meglio anche quando piogge o siccità minano il raccolto. C’è coerenza interpretativa e un grande amore per la terra dei padri, qui contadini prima che vignaioli. Il Friulano 2021 debutterà sul mercato tra qualche mese, ma i tratti tipici delle uve che in famiglia si chiamano ancora Tocai sono già nel bicchiere: note avvolgenti di agrumi e resine balsamiche, fiori di campo, speziature di curcuma e mandorla sul finale dove il frutto ha materia morbida e sottili trame sapide.

(Chiara Giovoni)

