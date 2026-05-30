L’unione fa la forza

Uno rappresenta un territorio ricco di vitigni di antica coltivazione, nella fascia collinare che guarda Udine, per oltre 2.000 ettari di vigne dove dominano Malvasia, Picolit, Pignolo, Refosco, Ribolla Gialla, Schioppettino, Tazzelenghe, Friulano e Verduzzo; l’altro è un’“enclave” bianchista tra le più prestigiose d’Italia, dove i vigneti formano il confine tra Italia e Slovenia, occupando 1.300 ettari a vigneto. Due fiori all’occhiello del Friuli, rappresentati dal Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo ed il Consorzio Collio, che si sono uniti in un progetto, con il quale produrre strategie comuni per la reciproca promozione. Due realtà significative per i rispettivi territori e che da anni si distinguono per importanti iniziative in Italia e all’estero. E se tutte le attività dei singoli consorzi continueranno ad andare avanti, la novità è che verrà costruito un progetto comune per poter far conoscere con maggiore forza i rispettivi territori, unendo le proprie esperienze e idee maturate nel tempo. Un “patto” che supera la storia e che guarda al futuro con nuove prospettive. Una premessa a quanto si ritrova nel bicchiere, dove la qualità e la longevità continua a restare alta e diffusa in tutta la regione, compresi i piccoli territori come Oslavia, Carso, Isonzo, Grave, Lison o Rosazzo che animano il territorio friulano, come pure nelle etichette delle aziende più premiate, quali Zorzettig, Le Monde, Livio Felluga, Ronco dei Tassi, Doro Princic, La Viarte, Torre Rosazza, Borgo del Tiglio, Zidarich, Vignai da Duline, Ca’ Bolani, Vie de Romans, Podversic Damijan, Lis Neris, Ronco Severo, Skerk, Gravner, Bastianich, Schiopetto, Borgo San Daniele. Lo confermano gli assaggi della monografia 2026 (dopo quelle del 2019 - 2020 - 2024 - 2025), anche con i vini di Livon, Marco Felluga, Gall, Angoris, Ascevi Luwa, Pascolo e Pighin, che presto racconteremo nel settimanale “I Vini di WineNews”.
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