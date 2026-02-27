Allegrini, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2021

L’Amarone Classico 2021 di Allegrini profuma di ciliegia e mora, sottobosco e spezie con tocchi balsamici. In bocca il sorso è fruttato e succoso, terminando in un finale ampio e ben profilato, dai ritorni speziati e fruttati. Alla guida dell’azienda con sede a Fumane - 150 ettari di vigneto prevalentemente nella zona classica (con qualche sforamento in zona Soave e Lugana) e una produzione media di 800.000 bottiglie all’anno - ci sono oggi Francesco, Giovanni, Matteo e Silvia Allegrini, che insieme stanno ridisegnando l’azienda secondo le loro sensibilità, onorando però il percorso di successo tracciato dagli zii Franco, Walter e Marilisa e dal nonno Giovanni.

(fp)

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