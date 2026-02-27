02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

ALLO SCAFFALE

Allegrini, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2021

ALLEGRINI, AMARONE, CLASSICO, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta
Bottiglie prodotte: 80.000
Prezzo allo scaffale: € 80,00
Azienda: Allegrini Wines
Proprietà: Francesco, Giovanni, Matteo e Silvia Allegrini
Enologo: Paolo Mascanzoni, Lorenzo Fortini
Territorio: Valpolicella - Classico

L’Amarone Classico 2021 di Allegrini profuma di ciliegia e mora, sottobosco e spezie con tocchi balsamici. In bocca il sorso è fruttato e succoso, terminando in un finale ampio e ben profilato, dai ritorni speziati e fruttati. Alla guida dell’azienda con sede a Fumane - 150 ettari di vigneto prevalentemente nella zona classica (con qualche sforamento in zona Soave e Lugana) e una produzione media di 800.000 bottiglie all’anno - ci sono oggi Francesco, Giovanni, Matteo e Silvia Allegrini, che insieme stanno ridisegnando l’azienda secondo le loro sensibilità, onorando però il percorso di successo tracciato dagli zii Franco, Walter e Marilisa e dal nonno Giovanni.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ALLEGRINI, AMARONE, CLASSICO, VALPOLICELLA

Altri articoli