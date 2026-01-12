Analizzare il suolo, monitorare il microclima: riflessioni sull’aiuto della tecnologia in vigna

Le riflessioni della professoressa Simona Vingiani dell’Università Federico II di Napoli e del professore Ettore Capri dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sul contributo che la tecnologia può fornire alla viticoltura, a partire dal suolo. “Ci sono sensori che permettono di identificare e misurare le proprietà che influenzano la produzione”, spiega Vingiani. “Ma anche sistemi che monitorano continuamente il microclima per poter intervenire in caso di eventi avversi o parassiti”, sostiene Capri.
