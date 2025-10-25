Animaetnea, Doc Etna Bianco Animalucente 2024

Animaetnea consolida il progetto iniziato sull’Etna dalla famiglia Moretti Cuseri - già presente in Sicilia con Feudo Maccari acquisito sul finire degli anni Novanta del secolo scorso - che, attraverso Contrada Santo Spirito posta tra Randazzo e Passopisciaro, ha esordito sul mercato con i suoi primi vini nel 2020. Blend a base di Carricante e Minnella maturato per 6 mesi in acciaio, l’Etna Bianco Animalucente 2024 profuma di fiori di ginestra, erbe aromatiche e agrumi, con tocchi di pietra focaia. In bocca il sorso è generoso dall’attacco morbido e dallo sviluppo continuo e ben profilato, che si esaurisce in un finale persistente e dai richiami ancora agrumati.

(fp)

