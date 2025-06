Baglio di Pianetto, Terre Siciliane Igt Moscato Bianco Passito Êra

Ottenuto da uve Moscato Bianco appassite in vigna e maturato in barrique e tonneau di rovere francese di primo e secondo passaggio, il Passito Êra di Baglio di Pianetto trova la sua sintesi finale con l’aggiunta di vini prodotti in annate storiche e conservati nella cantina dell'azienda. I suoi profumi rimandano alle erbe aromatiche e allo iodio, con tocchi di arancia candita, cedro e miele. In bocca il sorso è denso ed avvolgente e possiede dolcezza ben calibrata e mai stucchevole, terminando in un finale persistente dai toni balsamici. Baglio di Pianetto è la cantina fondata da Paolo Marzotto nel 1997, il cui testimone è stato raccolto nel 2023 dal nipote Grégoire Desforges.

(fp)

