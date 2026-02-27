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Bertani, Docg Amarone della Valpolicella Classico 2016

AMARONE, BERTANI, CLASSICO, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2016
Uvaggio: Corvina, Rondinella
Prezzo allo scaffale: € 105,00
Proprietà: Angelini Wines & Estates Società Agricola
Enologo: Pietro Riccobono
Territorio: Valpolicella - Classico

L’Amarone della Valpolicella Classico 2016 profuma di frutti di rovo maturi, prugne e fiori leggermente appassiti, con tocchi di chiodi di garofano, torrefazione e tabacco. In bocca il sorso è austero e ben bilancia le componenti morbide e l’articolata e fitta trama tannica, terminando in un finale lungo e persistente, rinfrescato da toni balsamici. Con sede a Grezzana, Bertani – che fa parte del gruppo Angelini Wines & Estates - dispone di 65 ettari a vigneto nell’areale della Valpolicella, per una produzione di 1.000.000 bottiglie e rappresenta e un vero e proprio punto di riferimento, quando si parla di Amarone, con il suo inimitabile classicismo stilistico.

(are)

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TAG: AMARONE, BERTANI, CLASSICO, VALPOLICELLA

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