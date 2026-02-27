Buglioni, Docg Amarone della Valpolicella Classico Cru Riserva 2019

L’Amarone della Valpolicella Riserva 2019 propone un bagaglio olfattivo ampio e dai timbri caldi nei suoi rimandi alla ciliegia sotto spirito e alla fragola in confettura, con cenni balsamici, di spezie e di tabacco a rifinitura. In bocca il sorso è morbido e dolce, dall’articolazione ricca e dal finale cremoso e intenso. Dal mondo dell’abbigliamento a quello del vino: questo il percorso di Mariano Buglioni patron della cantina che porta il suo nome, fondata nel 1993 a Corrubbio di San Pietro in Cariano, nel veronese, ma soltanto dal 2000 effettivamente produttiva con la prima vendemmia. Il numero di bottiglie prodotte è attualmente 320.000, da 60 ettari di vigneti.
(fp)
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