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ALLO SCAFFALE

Buglioni, Docg Amarone della Valpolicella Classico Cru Riserva 2019

AMARONE, BUGLIONI, CLASSICO, VALPOLICELLA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2019
Uvaggio: Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, Croatina
Bottiglie prodotte: 9.760
Prezzo allo scaffale: € 75,00
Proprietà: famiglia Buglioni
Enologo: Diego Bertoni
Territorio: Valpolicella - Classico

L’Amarone della Valpolicella Riserva 2019 propone un bagaglio olfattivo ampio e dai timbri caldi nei suoi rimandi alla ciliegia sotto spirito e alla fragola in confettura, con cenni balsamici, di spezie e di tabacco a rifinitura. In bocca il sorso è morbido e dolce, dall’articolazione ricca e dal finale cremoso e intenso. Dal mondo dell’abbigliamento a quello del vino: questo il percorso di Mariano Buglioni patron della cantina che porta il suo nome, fondata nel 1993 a Corrubbio di San Pietro in Cariano, nel veronese, ma soltanto dal 2000 effettivamente produttiva con la prima vendemmia. Il numero di bottiglie prodotte è attualmente 320.000, da 60 ettari di vigneti.

(fp)

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TAG: AMARONE, BUGLIONI, CLASSICO, VALPOLICELLA

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