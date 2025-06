Cristo di Campobello, Doc Sicilia Grillo Extra Brut 2020

Il Metodo Classico Extra Brut 2020 di Cristo di Campobello, ottenuto da uve Grillo e maturato sui lieviti per 36 mesi, possiede perlage fine e persistente. Al naso si alternano rimandi alla crosta di pane, al fiore di ginestra e alla pesca, con tocchi agrumati e di macchia mediterranea. In bocca il sorso è articolato, cremoso e tendenzialmente sapido, dallo sviluppo vivace e dal finale fragrante e persistente, segnato da riverberi che sanno di mandorla fresca. La cantina della famiglia Bonetta, posta nell’areale dell’agro agrigentino, conta su 35 ettari a vigneto - coltivati in prevalenza a Nero d’Avola, Syrah, Grillo, Insolia, Chardonnay e Catarratto - e produce 300.000 bottiglie.

(fp)

