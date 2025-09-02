“Denominazione in salute. I dazi ci danno preoccupazione, insieme al cambio euro-dollaro”

A WineNews Giacomo Bartolommei, alla guida del Consorzio del Brunello di Montalcino: “un leggero calo sullo scorso anno c’è, ma va tenuto conto che la vendemmia 2020 è stata più scarsa del 2019, è fisiologico. L’effetto dei dazi lo vedremo tra 3-4 mesi, verso la fine dell’anno, con i riordini. La denominazione è in equilibrio, come facciamo da 20 anni riduciamo la resa per ettaro, guardando non solo al mercato, ma alla crescita della qualità. Il valore alto dei vigneti non frena gli investimenti. Continuiamo a lavorare anche sull’identità del Rosso di Montalcino, ma il nostro focus è sempre il Brunello”.

Copyright © 2000/2025