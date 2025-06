Donnafugata, Doc Sicilia Rosso Mille e una Notte 2021

La versione 2021 del Mille e una Notte - ottenuto da Nero d’Avola in prevalenza (dall’annata 2009 contribuiscono all’uvaggio anche Petit Verdot e Syrah) e maturato in barrique per 14 mesi - possiede profumi intensi sul tema frutto-rovere, con tocchi mentolati e pepati. In bocca il sorso è avvolgente, cremoso e persistente, chiudendo con un finale ampio e dai ritorni speziati e balsamici. Dall’areale del Cerasuolo di Vittoria all’Etna, da Marsala e Contessa Entellina a Pantelleria: l’articolato mosaico enoico della griffe enoica siciliana Donnafugata abbraccia praticamente i migliori terroir dell’isola, contando su 452 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 3.675.000.

(fp)

